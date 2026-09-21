Ирина Салтыкова продала квартиру, в которой снимали легендарный фильм "Брат‑2"

Певица рассталась с квартирой на Пречистенке за 110 млн рублей и "двушкой" на западе столицы за 40 млн Певица Ирина Салтыкова продала два объекта недвижимости в Москве, сообщает Telegram‑канал Shot.
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