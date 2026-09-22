В Татарстане в детских школах искусств обучаются более 60 тыс. детей

В Татарстане работают 142 детские школы искусств, в которых обучаются более 60 тыс. детей. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на Республиканском совещании руководителей детских школ искусств «Детская школа искусств – 2026: образование, управление, развитие», которое проходит сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш».