❗Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Самолеты имеют радиус обнаружения целей до 350-400 км.
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Nikolay Kuchkov
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❗Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Самолеты имеют радиус обнаружения целей до 350-400 км.
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