Партия зелёных выдвинула кандидата на выборы президента США

Активистка выступает против военной поддержки Украины.фото: jillstein2024.com--> Съезд Зеленой партии США принял решение о назначении своим претендентом на выборы президента экоактивистку Джилл Стайн, которая выступает против военной поддержки Украины.
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