В Москве прошел форум «Осознанный октябрь», подчеркнув важность профилактики рака молочной железы

24 октября 2024 года в Москве состоялся Форум «Осознанный октябрь» при поддержке Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, Института пластической хирургии и косметологии, Кафедры пластической и реконструктивной хирургии Ланцетъ, при информационной поддержки официального портала Мэра Москвы и Правительства Москвы.