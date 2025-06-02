Расчет РСЗО «Град» поразил пункты размещения личного состава и БПЛА ВСУ в зоне СВО

Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» СФ группировки войск «Днепр» нанес удар по пунктам временного размещения личного состава штурмового подразделения и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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