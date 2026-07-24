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Балашихинского отравителя этапируют в "Бутырку"

Балашихинского отравителя этапируют в "Бутырку"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Осужденного на пожизненный срок балашихинского отравителя Артема Миссюру переведут из подмосковного СИЗО в московскую "Бутырку" для дальнейшего распределения в колонию особого режима.

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