Балашихинского отравителя этапируют в "Бутырку"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Осужденного на пожизненный срок балашихинского отравителя Артема Миссюру переведут из подмосковного СИЗО в московскую "Бутырку" для дальнейшего распределения в колонию особого режима.
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