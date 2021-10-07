Донбасс Сегодня

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Начался прием заявок на I региональный конкурс музыкального исполнительства «Золотая нота»

Начался прием заявок на I региональный конкурс музыкального исполнительства «Золотая нота»

I региональный конкурс музыкального исполнительства «Золотая нота» проведут в Свердловской области. Его участниками могут стать музыканты от 10 до 16 лет, проживающие или обучающиеся на территории Свердловской области.

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