Эксперт Меркурис: у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис, а окончательный крах обороны украинской армии на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени.
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