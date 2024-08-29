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Эксперт Меркурис: у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис

Эксперт Меркурис: у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис, а окончательный крах обороны украинской армии на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени.

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