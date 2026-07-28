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Царьград

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В Нижегородской области пенсионер убил соседа и закопал на участке

В Нижегородской области пенсионер убил соседа и закопал на участке

В Гагинском районе Нижегородской области раскрыто убийство, которое злоумышленник пытался скрыть. Согласно данным, предоставленным Главным управлением МВД и Следственным управлением Следственного комитета России по региону, в июле в полицию обратилась 72-летняя жительница, сообщившая о безвестном исчезновении своего 51-летнего сына.

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