В Нижегородской области пенсионер убил соседа и закопал на участке

В Гагинском районе Нижегородской области раскрыто убийство, которое злоумышленник пытался скрыть. Согласно данным, предоставленным Главным управлением МВД и Следственным управлением Следственного комитета России по региону, в июле в полицию обратилась 72-летняя жительница, сообщившая о безвестном исчезновении своего 51-летнего сына.