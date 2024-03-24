Бившие по Севастополю истребители ВСУ уничтожены в Николаеве

Местное подполье подтвердило ликвидацию двух Су-24 ударом по аэродрому.Русская армия сегодня нанесла удар по аэродрому под Николаевом, которым были уничтожены украинские бомбардировщики Су-24, бившие нынешней ночью ракетами по Севастополю.