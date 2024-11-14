Из Чувашии с любовью: россиянка раздала подарки участницам конкурса «Мисс Вселенная»

За корону от РФ борется 18-летняя Валентина Алексеева из Чебоксар. Валентина Алексеева, которая представляет Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», привезла памятные подарки для участниц из других стран.
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