По слухам, Heroes of the Storm появится в Xbox Game Pass в феврале Зарубежный игровой портал...

По слухам, Heroes of the Storm появится в Xbox Game Pass в февралеЗарубежный игровой портал Insider Gaming сообщает со ссылкой на собственные источники, что уже в Февряле текущего года Heroes of the Storm пополнит библиоткеку игр подписочного сервиса Game Pass.
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