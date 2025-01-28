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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, Heroes of the Storm появится в Xbox Game Pass в феврале Зарубежный игровой портал...

По слухам, Heroes of the Storm появится в Xbox Game Pass в феврале Зарубежный игровой портал...

По слухам, Heroes of the Storm появится в Xbox Game Pass в февралеЗарубежный игровой портал Insider Gaming сообщает со ссылкой на собственные источники, что уже в Февряле текущего года Heroes of the Storm пополнит библиоткеку игр подписочного сервиса Game Pass.

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