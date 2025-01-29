Вербовщик ИГИЛ* действовал под крылом ДУМ РФ. Россию уничтожают изнутри. Эксперт Царьграда Роман Силантьев рассказал об обратной стороне религиозного экстремизма и почему гайнутдиновцев лучше не пускать ни в колонии, ни в армию.