Политика как она есть

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ВСУ провалили контрнаступление, несмотря на западное вооружение — Пентагон

ВСУ провалили контрнаступление, несмотря на западное вооружение — Пентагон

Начальник штаба Разведывательного управления Минобороны США Джон Кирххофер признал, что европейское и американское оружие не может помочь армии Украины прорвать оборону русских.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Мне всегда,когда получаю информацию о поставках &quot;небратьям&quot; западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать собирались? Ведь &quot;по сусекам&quot; всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! От 1941 года 32 отнимем - 1909-й получается! А нам ещё в голову вбивали,что в Великую Отечественную войну мы с устаревшим вооружением вступали! Но это я в сторону отвлёкся! Советского вооружения &quot;майданутым&quot; ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена &quot;Холодной войны&quot; просто &quot;РАЗВЕЛИ&quot; !!! Взяли &quot;на арапа&quot; своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: &quot;Почему это они настолько лучше нас живут&quot;? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!
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16 час.
Артур Будаев
Не смотря, или благодаря?
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10 час.
Валерий Фоменков
Россия - это очень крепкий орешек. И он не по гнилым зубам небольшой кучке западноевропейских стран во главе с империей зла сша.
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8 час.

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