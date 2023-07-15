ВСУ провалили контрнаступление, несмотря на западное вооружение — Пентагон

Алексей Горшков

Мне всегда,когда получаю информацию о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! От 1941 года 32 отнимем - 1909-й получается! А нам ещё в голову вбивали,что в Великую Отечественную войну мы с устаревшим вооружением вступали! Но это я в сторону отвлёкся! Советского вооружения "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!