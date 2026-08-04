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Посол Игорь Беляев рассказал о перспективах российского фармацевтического экспорта и сотрудничества с Марокко в интервью РИА Новости

Посол Игорь Беляев рассказал о перспективах российского фармацевтического экспорта и сотрудничества с Марокко в интервью РИА Новости

Фармацевтическое сотрудничество Посол России в Марокко Игорь Беляев в интервью РИА Новости сообщил о востребованности российской фармацевтической продукции на марокканском рынке и перспективах расширения сотрудничества между странами.

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