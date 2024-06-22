«Будет играть только на победу». Ашветия — о матче Грузии с Чехией

Михаил Ашветия высказался о предстоящем матче Грузии и Чехии. Бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился ожиданиям от матча второго тура группового этапа Евро-2024 в квартере F, в котором Чехия встретится с Грузией.