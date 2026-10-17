Вечером 17 октября на 599-м километре трассы М-1 в Дубровенском районе грузовой автомобиль DAF с полуприцепом сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — от полученных травм он умер на месте.
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