Выход из состава учредителей НКО упростят

В Государственную Думу внесут законопроект об упрощении процедуры обновления состава учредителей некоммерческих организаций (НКО), сообщил 6 октября в своих соцсетях председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.
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