Затраты на восстановление рухнувшего в США моста оценили в миллиард долларов

На восстановление моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе может уйти от 18 месяцев до нескольких лет, считают эксперты, оценившие траты на работы в суммы от 400 миллионов до миллиарда долларов в зависимости от ряда деталей, в частности того, будут ли использованы фундаменты опор старого моста.