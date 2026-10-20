Российские подразделения продвинулись к террикону шахты «Алмазная» в Доброполье. Этот участок имеет важное значение для дальнейшего развития боевых действий, поскольку рядом проходит один из ключевых наземных маршрутов снабжения украинского гарнизона в городе.