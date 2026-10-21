Изящный трюк.После скрытого финала Лиги чемпионов сезона-2026/27 между «ПСЖ» и «Барселоной» на очереди противостояние, пожалуй, двух следующих по рангу соискателей заветного кубка — на «Альянц Арене» в Мюнхене «Бавария» примет лондонский «Арсенал».
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