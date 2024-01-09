Агата Муцениеце рассекретила своего избранника в Таиланде

Актриса Агата Муцениеце поделилась своими впечатлениями от поездки на тропический курорт остров Пхангаен в таиландской провинции Сураттхани, где она отдыхала в компании своего нового возлюбленного Александра Соколенко.
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