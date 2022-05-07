«Я помню. Я горжусь. Служу России!»: сотрудник полиции из Хабаровского края вспоминает о своем дедушке, Герое Советского Союза

Начальник тыла отдела МВД России по Советско-Гаванскому району майор внутренней службы Дмитрий Лобас с теплотой и любовью в преддверии Дня Победы рассказал о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны: «Мой дед по линии отца, Лобас Пётр Калиникович, родился в селе Ляличи Приморского края в 1916 году.
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