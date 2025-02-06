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Абхазия откажется от русского языка и разорвёт связи с РФ если победит оппозиция, считают эксперты

Абхазия откажется от русского языка и разорвёт связи с РФ если победит оппозиция, считают эксперты

В Абхазии предлагают отказаться от русского языка как государственного и перейти на турецкий и английский – это поддерживают сторонники главного оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы, который даже не скрывает своих не то, что прозападных и протурецких взглядов, а более того – антироссийских.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Толковая статья человека, хорошо знающего абхазскую тему.
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14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Одной халявой будет меньше. Надоели нахлебники, пиявки на теле России.
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11 час.
Eduard
Нам наплевать.Никогда Америка ближе России не будит!Мы вам самим всё перекроем,будите по Европе милыстыню просить с протянутой рукой,а таких и сейчас полно!
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6 час.
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