Абхазия откажется от русского языка и разорвёт связи с РФ если победит оппозиция, считают эксперты

В Абхазии предлагают отказаться от русского языка как государственного и перейти на турецкий и английский – это поддерживают сторонники главного оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы, который даже не скрывает своих не то, что прозападных и протурецких взглядов, а более того – антироссийских.