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Жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать в Новосибирске

Жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать в Новосибирске

Пожарные вывели из высотки несколько жильцов из-за пожара. Никто из людей не пострадал. В девятиэтажке на улице Тернистая в Первомайском районе Новосибирска загорелась мусоросборная камера на первом этаже утром, 7 апреля.

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