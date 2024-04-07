Жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать в Новосибирске

Пожарные вывели из высотки несколько жильцов из-за пожара. Никто из людей не пострадал. В девятиэтажке на улице Тернистая в Первомайском районе Новосибирска загорелась мусоросборная камера на первом этаже утром, 7 апреля.
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