Минобороны РФ: решён вопрос защиты танка от FPV-дронов, позволяющей орудию работать на 360 градусов В российской армии решен вопрос защиты танков от FPV-дронов, позволяющей орудию работать на 360 градусов.
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Минобороны РФ: решён вопрос защиты танка от FPV-дронов, позволяющей орудию работать на 360 градусов В российской армии решен вопрос защиты танков от FPV-дронов, позволяющей орудию работать на 360 градусов.
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