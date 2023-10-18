Под Евпатории снесли руины, на которых погиб подросток

По требованию прокуратуры в Мирном снесли руины здания, где еще в марте погиб подросток. Фото: пресс-служба прокуратуры РКВ связи с бездействием городской администрации прокуратурой в адрес последней внесли представление.
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