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  • Eduard
    Мы все это видим,как Запад стравливает насславян,вопрос в другом:"Прчему на Западе тихо"? Мы ядерная держава не надо ...Удар по "конкретн...

Ложь, притворство и обман: Захарова раскритиковала публикацию на Западе о казни российского пленного. О чем умолчали СМИ?

Ложь, притворство и обман: Захарова раскритиковала публикацию на Западе о казни российского пленного. О чем умолчали СМИ?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга© РИА Новости / Пресс-служба МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию в американских СМИ о совершении проукраинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного, заявила, что смешно наблюдать за тем, как западные издания делают вид, что совершенно не знали о зверствах ВСУ против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя Москва неоднократно предоставляла соответствующие подтверждения этому.

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