Ложь, притворство и обман: Захарова раскритиковала публикацию на Западе о казни российского пленного. О чем умолчали СМИ?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга© РИА Новости / Пресс-служба МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию в американских СМИ о совершении проукраинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного, заявила, что смешно наблюдать за тем, как западные издания делают вид, что совершенно не знали о зверствах ВСУ против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя Москва неоднократно предоставляла соответствующие подтверждения этому.