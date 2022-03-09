Бензема забил 3 гола за 18 минут в матче с «ПСЖ». Это его первый хет-трик в ЛЧ с 2015 года

Карим Бензема забил 3 гола за 18 минут в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Француз нанес результативные удары на 61-й, 76-й и 78-й минутах ответного матча 1/8 финала турнира.

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