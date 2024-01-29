Производитель косметики из Москвы выпустил за год 3 млн единиц товаров

Один из московских производителей косметики выпустил за 2023 год более 3 млн единиц товаров. Об этом рассказала замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Дарья Степанова.
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