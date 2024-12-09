Россияне мечтают жить в квартирах с камином и сауной

Российские граждане поделились своими предпочтениями в отношении необычных форматов квартир. Опрос, проведенный агентством Whitewill, показал, что большинство участников выбирают квартиры с камином, сообщает «Газета.
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