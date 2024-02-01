Зеленский подписал указ о снятии с должности одного из руководителей СБУ

На фоне скандала с несостоявшимся увольнением главкома ВСУ Залужного и серии публикаций в британской прессе и аккаунтах депутатов ВРУ от политического блока Петра Порошенко, в офисе Зеленского и спецслужбах начались «зачистки».
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