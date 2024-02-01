НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Зеленский подписал указ о снятии с должности одного из руководителей СБУ

Зеленский подписал указ о снятии с должности одного из руководителей СБУ

На фоне скандала с несостоявшимся увольнением главкома ВСУ Залужного и серии публикаций в британской прессе и аккаунтах депутатов ВРУ от политического блока Петра Порошенко, в офисе Зеленского и спецслужбах начались «зачистки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх