Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью на национальном телемарафоне заявил, что в руководстве страны сформировался консенсус по поводу включения в Украинский национальный пантеон легендарного советского летчика-аса Ивана Кожедуба © Фото : скриншот видео В рамках празднования годовщины независимости Украины, одновременно с открытием бюста гетмана-предателя Мазепы, Зеленский заявил о создании на территории Киево-Печерской лавры пантеона великих украинцев, где должны быть объединены «имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину».