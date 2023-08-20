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Следователи устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна

Следователи устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна

Следственными органами СУ СК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту травмирования ребенка в результате падения из окна квартиры в городе Южа.

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