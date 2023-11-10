ПВО уничтожила украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма, а в акватории у Севастополя сообщили об уничтожении воздушной цели Юлия СоколоваРоссийские системы противовоздушной обороны продемонстрировали свою эффективность, успешно уничтожив украинскую противокорабельную ракету «Нептун», предположительно нацеленную на стратегические объекты на территории Крыма.
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