ПВО уничтожила украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма, а в акватории у Севастополя сообщили об уничтожении воздушной цели Юлия СоколоваРоссийские системы противовоздушной обороны продемонстрировали свою эффективность, успешно уничтожив украинскую противокорабельную ракету «Нептун», предположительно нацеленную на стратегические объекты на территории Крыма.