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Царьград

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МВД утвердило штрафы до 15 тыс. рублей за просроченные права

МВД утвердило штрафы до 15 тыс. рублей за просроченные права

Министерство внутренних дел России вводит штрафы от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортом с просроченными правами.

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