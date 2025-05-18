“Золотой крест” скользящих Tron прогнозирует устойчивый рост

Анализ динамики цены TRX в 2025 году по трём ключевым скользящим средним выявил смену тренда. В начале года, 20 января, скользящая средняя за 50 дней (SMA50) опустилась ниже 100-дневной (SMA100), что сформировало классический «крест смерти» и подтолкнуло курс с $0,24 до $0,21.