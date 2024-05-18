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В национальном музее прошёл семинар ремесленников

C целью возрождения, сохранения и популяризации традиционных адыгских ремёсел, Центр народной культуры Республики Адыгея провёл региональный семинар для руководителей коллективов любительского художественного творчества и декоративно-прикладного искусства на тему: «Развитие народных ремёсел Адыгеи».

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