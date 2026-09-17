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Снукерист.ру

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Как выглядит состав Чемпиона Чемпионов, когда впереди осталось два турнира

Как выглядит состав Чемпиона Чемпионов, когда впереди осталось два турнира

Турнир Champion of Champions 2026 пройдет с 9 по 15 ноября на Mattioli Arena в Лестере, сообщает SnookerHQ Марк Селби (фото: WST)Али Картер официально стал последним игроком, подтвердившим свое участие в Champion of Champions (Чемпионов чемпионов) 2026 года, завоевав себе место благодаря победе на English Open 2026, который завершился в воскресенье.

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