Как выглядит состав Чемпиона Чемпионов, когда впереди осталось два турнира

Турнир Champion of Champions 2026 пройдет с 9 по 15 ноября на Mattioli Arena в Лестере, сообщает SnookerHQ Марк Селби (фото: WST)Али Картер официально стал последним игроком, подтвердившим свое участие в Champion of Champions (Чемпионов чемпионов) 2026 года, завоевав себе место благодаря победе на English Open 2026, который завершился в воскресенье.