В Пентагоне не подтвердили данные, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома

Представитель Пентагона заявил, что оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки не может подтвердить сообщения о создании снимков Белого дома и Пентагона разведывательным спутником Корейской Народно-Демократической Республики.
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