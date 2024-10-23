Инжиниринговая компания усовершенствовала процесс подготовки конструкторской документации благодаря нацпроекту

Компания «Биотехно», занимающаяся производством и проектированием биотехнологического, химического, пищевого и фармацевтического оборудования, ускорила подготовку конструкторской документации по индивидуальным проектам заказчиков благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
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