Arbitrum (ARB) сигнализирует о медвежьих тенденциях

Цена Arbitrum (ARB) колеблется выше критического уровня сопротивления в 1,17 доллара. Однако этот может оказаться кратковременным из-за возможности получения прибыли держателями ARB и увеличения давления со стороны продавцов.
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