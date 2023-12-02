Группа "Пикник" выступит с новой грандиозной программой в Петербурге

Скриншот видео Петербург на один вечер окунется в море музыкального перфоманса. Уже сегодня вечером там пройдет концерт легенд русского рока – группы "Пикник" в рамках тура, посвященного 45-летию коллектива.
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