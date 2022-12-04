Короли нокаутов: как Павлович побил Туйвасу за 54 секунды, а Малыхин стал чемпионом ONE FC в двух дивизионах

Сергей Павлович одержал досрочную победу над Таем Туйвасой на турнире UFC on ESPN 42. Российский тяжеловес нокаутировал австралийца за 54 секунды и продлил беспроигрышную серию до пяти поединков, благодаря чему включился в борьбу за титул чемпиона.