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Короли нокаутов: как Павлович побил Туйвасу за 54 секунды, а Малыхин стал чемпионом ONE FC в двух дивизионах

Короли нокаутов: как Павлович побил Туйвасу за 54 секунды, а Малыхин стал чемпионом ONE FC в двух дивизионах

Сергей Павлович одержал досрочную победу над Таем Туйвасой на турнире UFC on ESPN 42. Российский тяжеловес нокаутировал австралийца за 54 секунды и продлил беспроигрышную серию до пяти поединков, благодаря чему включился в борьбу за титул чемпиона.

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