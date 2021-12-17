Новости мобильного сектора Китая за 17 декабря 2021

1. UnionPay представляет мобильный телефон в качестве POS-продукта за рубежом UnionPay International дебютировала со своим «мобильным телефоном как POS-продуктом» на зарубежных рынках, способствуя лучшему приёму платежей малыми предприятиями.
1. UnionPay представляет мобильный телефон в качестве POS-продукта за рубежом UnionPay International дебютировала со своим «мобильным телефоном как POS-продуктом» на зарубежных рынках, способствуя лучшему приёму платежей малыми предприятиями.
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