Долги умершего: в каком размере переходят к наследникам и когда их можно не платить

Как узнать, были ли у наследодателя кредиты, что делать, если наследство оказалось "с сюрпризом" и в каких пределах наследник отвечает по долгам умершего родственника, – на эти и другие вопросы даем ответы в нашей статье и иллюстрируем их примерами из судебной практики.