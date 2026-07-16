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Долги умершего: в каком размере переходят к наследникам и когда их можно не платить

Как узнать, были ли у наследодателя кредиты, что делать, если наследство оказалось "с сюрпризом" и в каких пределах наследник отвечает по долгам умершего родственника, – на эти и другие вопросы даем ответы в нашей статье и иллюстрируем их примерами из судебной практики.

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