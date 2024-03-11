PLOS ONE: завтрак влияет на сексуальную привлекательность

Ученые из University of Montpellier во Франции опубликовали новое исследование в журнале PLOS ONE, которое свидетельствует о том, что продукты, употребляемые на завтрак, могут немедленно отразиться на внешности человека.
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