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"Будет еще хуже": петербуржцы призвали регионы РФ не перенимать у Смольного опыт внедрения "сырой" НМТО

"Будет еще хуже": петербуржцы призвали регионы РФ не перенимать у Смольного опыт внедрения "сырой" НМТО

«Будет еще хуже»: петербуржцы призвали регионы РФ не перенимать у Смольного опыт внедрения «сырой» НМТО Власти Петербурга намерены поделиться опытом внедрения новой модели транспортного обслуживания (НМТО) пассажиров с другими российскими регионами.

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