«Будет еще хуже»: петербуржцы призвали регионы РФ не перенимать у Смольного опыт внедрения «сырой» НМТО Власти Петербурга намерены поделиться опытом внедрения новой модели транспортного обслуживания (НМТО) пассажиров с другими российскими регионами.