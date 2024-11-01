Росстат перешел на ежедневный учет миграции в России

С августа 2024 года изменилась технология сбора статистических данных о миграции населения в России. Первичная информация о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства теперь поступает в Росстат в электронном формате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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