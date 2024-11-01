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Росстат перешел на ежедневный учет миграции в России

Росстат перешел на ежедневный учет миграции в России

С августа 2024 года изменилась технология сбора статистических данных о миграции населения в России. Первичная информация о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства теперь поступает в Росстат в электронном формате.

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